نقابة الصيادلة تعقد مؤتمرها التاسع "مهنة الصيدلة بين الواقع والتحديات"

تعقد نقابة صيادلة فلسطين المؤتمر الصيدلاني الفلسطيني التاسع، تحت عنوان "مهنة الصيدلة بين الواقع والتحديات"، لمدة 3 ايام في مدينة بيت لحم، تحت رعاية رئيس الوزراء رامي الحمدالله.

واوضح رئيس المؤتمر نقيب الصيادلة ايمن الخماش ان ما يقارب 1000 صيدلي سيحضر اعمال المؤتمر من محافظات الضفة الغربية وقطاع غزة والجولان السوري المحتل والداخل الفلسطيني، الى جانب زملاء صيادلة من جمهورية مصر العربية والمملكة الاردنية الهاشمية، مشيرا الى ان نقيب صيادلة الاردن الدكتور زيد الكيلاني ومجلس النقابة، ورئيس اتحاد الصيادلة العرب الدكتور محيي الدين عبيد سيحضرون اعمال المؤتمر الذي سينعقد في 13/14/15 ايلول القادم في قصر المؤتمرات في بيت لحم.

واشار الخماش الى ان اعمال المؤتمر ستتضمن تقديم ومناقشة 20 محاضرة علمية ومهنية، حيث يهدف المؤتمر لتعريف الصيادلة بكل ما هو جديد في علم الصيدلة، الى جانب مناقشة مستقبل مهنة الصيدلة والتحديات التي تواجهها ومحاولة ايجاد حلول لهذه التحديات، حيث سيتضمن المؤتمر ورشة عمل خاصة لمناقشة التحديات والحلول.

وأوضح ان شركات ومؤسسات وطنية رعت ودعمت مؤتمر الصيادلة التاسع، حيث تم تخصيص معرض للصناعات الوطنية ومستودعات الادوية الوطنية والمؤسسات الراعية والداعمة ضمن قاعات المؤتمر.