الاحتلال يعتقل فتاة أثناء خروجها من المسجد الأقصى

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، ظهر اليوم الأحد، الفتاة شفاء أبو غالية، أثناء خروجها من المسجد الأقصى المبارك، من جهة باب حطة.

يذكر أن الفتاة أبو غالية هي ابنة الناشطة المقدسية خديجة خويص، التي تعرضت للاعتقال والابعاد عن المسجد الأقصى أكثر من مرة.