الاحتلال يصدر أوامر اعتقال إداري بحق 35 أسيرا

أصدرت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، أوامر اعتقال إداري بحق 35 أسيرا، لمدد تتراوح بين ثلاثة وستة أشهر قابلة للتجديد عدة مرات.

وأوضح محامي نادي الأسير محمود الحلبي، اليوم الأحد، أن من بين الأوامر الصادرة عشرة أوامر صدرت بحقّ أسرى اعتقلوا لأول مرة أو أعاد الاحتلال اعتقالهم بعد الإفراج عنهم.

يذكر أن الأسرى الذين صدرت بحقهم الأوامر، هم: محمد سعيد علان، أحمد محمود نخلة، أدهم صبحي حاج، رامي ربحي عويس من رام الله، معتز محمد عبيدو، سائد خالد النمورة، كايد محمد نمورة، وائل عايد ربعي من الخليل، إسماعيل خليل الزير، جمال جبر حمامرة، من بيت لحم، محسن محمود شريم، نور الدين محمد أحمد من قلقيلية، لمدة ستة أشهر.

ويحيى حسن لدادوة، ماهر أيوب عبد الجليل، محمد ماهر حامد، حاكم سعود الأعرج، خالد نضال خليل، ناجح عبد الله دار عاصي من رام الله، أيسم عماد نزال، توفيق رفعت ربايعة من جنين، شاهر عبد المعطي أبو غليون، منجد خالد أبو عيشة، عبد الحميد الشراونة، سامي محمد جنازرة من الخليل، حسين محمد مرداوي، باسل خالد دويكات من نابلس، إسماعيل نجيب فراج، نضال خليل عفانة، معتز محمد شريعة من بيت لحم، لمدة أربعة أشهر.

وأحمد مصطفى زيد، ربحي سعيد شقير، محمد زياد الجواريش من رام الله، محمد علي مصطفى من بيت لحم، وجدي عاطف عواودة، ليث زياد عواودة من الخليل، لمدة ثلاثة أشهر.