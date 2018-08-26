حرائق تحول الأرض إلى "قطعة من المريخ"

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي شريط فيديو يظهر تحول منطقة اشتعلت فيها النيران بكندا، إلى ما يشبه سطح كوكب المريخ.

ونشرت صحيفة " مترو" البريطانية، الفيديو على موقعها الإلكتروني، مساء السبت، مشيرة إلى أنه التقط في مقاطعة كولومبيا البريطانية، غربي كندا، التي تستعر فيها حرائق غابات منذ أيام عدة.

وكان أول من نشر الفيديو، المغردة الكندية، تراسي كلاغورس، وقالت في تغريدة صاحبت الفيديو: "هذه اللقطات أدهشتني. لم استخدم فلاتر (لتعديل الألوان)".

وساهم في تشكيل المشهد "المريخي"، بحسب كلاغورس، توقيت غروب الشمس، والضباب الدخاني الذي خلّفته الحرائق.

واندلعت الحرائق في أجزاء من غابات المقاطعة الكندية، الخميس، وأتت على نحو 5 أميال من الأراضي، وذكرت السلطات أن ألسنة اللهب وصلت إلى ارتفاع 30 مترا.