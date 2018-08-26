مستوطنون يستأنفون اقتحاماتهم الاستفزازية للمسجد الأقصى

استأنفت عصابات المستوطنين، اليوم الأحد، اقتحاماتها الاستفزازية للمسجد الأقصى المبارك بحراسات مشددة من قوات الاحتلال الخاصة.

وجرت الاقتحامات بمجموعات صغيرة من باب المغاربة، نفذ خلالها المستوطنون جولات مشبوهة في المسجد قبل مغادرته من باب السلسلة.