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مستوطنون يستأنفون اقتحاماتهم الاستفزازية للمسجد الأقصى

  • فلسطين اليوم - القدس المحتلة
  • 11:34 - 26 اغسطس 2018
اقتحامات الاقصى اقتحامات الاقصى
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استأنفت عصابات المستوطنين، اليوم الأحد، اقتحاماتها الاستفزازية للمسجد الأقصى المبارك بحراسات مشددة من قوات الاحتلال الخاصة.

وجرت الاقتحامات بمجموعات صغيرة من باب المغاربة، نفذ خلالها المستوطنون جولات مشبوهة في المسجد قبل مغادرته من باب السلسلة.

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