الوزير ادعيس: اليوم اكتمال دخول حجاج المحافظات الشمالية إلى أرض الوطن

قال سماحة الشيخ يوسف ادعيس وزير الأوقاف والشؤون الدينية بأن دخول حجاج فلسطين الذي بدأ مساء أمس السبت سيكتمل اليوم الأحد، مشيراً الى أن 64 حافلة دخلت إلى أرض الوطن حتى اللحظة وسيكتمل دخول الحافلات تباعاً طيلة اليوم الأحد.

وأكد ادعيس بأنه وكادر الوزارة المختص يتابع سير حجاج فلسطين منذ تحركهم من الاراضي السعودية إلى فلسطين مروراً بالأردن، الامر الذي تم بيسر وسهولة ولم تحدث إلا حادثة واحدة تم معالجتها لباص تعطل في منطقة تبوك.

ووجه ادعيس شكره لهيئة المعابر والحدود الفلسطينية على جهودهم في التسهيل على حجاج فلسطين، كما وجه شكره لهيئات الحدود في كل من السعودية ومصر.