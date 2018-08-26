بكر لمراسلنا: الاحتلال يعتقل صيادين من بحر شمال قطاع غزة

اعتقلت بحرية الاحتلال الإسرائيلي صباح اليوم الأحد، صيادين اثنين في بحر شمال قطاع غزة.

وقال زكريا بكر، مسؤول "لجان الصيادين"، في مؤسسة لجان العمل الزراعي ان بحرية الاحتلال اعتقلت الصيادين اورانس السلطان والصياد حسن السلطان من سكان بيت لاهيا ، وصادرت مركبهم.

وأشار بكر خلال حديث لــ "فلسطين اليوم" ان قوات الاحتلال تواصل ملاحقة الصيادين، ومصادرة مراكبهم واعتقال الصيادين رغم مزاعم توسيع مساحة الصيد.

وأطلقت زوارق الاحتلال الحربية، نيرانها صباح اليوم تجاه مراكب الصيادين في بحر خانيونس جنوب قطاع غزة، فيما أطلقت قوات الاحتلال نيرانها تجاه رعاة الأغنام قرب معبر "صوفا" شرق رفح.

وفي ذات السياق أطلقت المواقع العسكرية للاحتلال "الإسرائيلي" النار تجاه رعاة الاغنام قرب موقع صوفا العسكري شمال شرق رفح دون الابلاغ عن وقوع اصابات.