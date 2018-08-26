اليوم : فتح معبر رفح البري لمغادرة المسافرين وعودة حجاج المكرمة

تفتح السلطات المصرية اليوم الاحد، معبر رفح البري بعد اغلاقه لعدة أيام منذ إجازة عيد الأضحى ، حيث خُصص لسفر (ما تبقى من الحافلة الثامنة + الحافلة التاسعة من كشف 8/2)، وعودة حجاج المكرمة .

ودعت المواطنين إلى التواجد اليوم الساعة 06:00 صباحاً في صالة "النجار" بخانيونس جنوب قطاع غزة لتسهيل سفرهم.

ونوهت إلى ضرورة اصطحاب بطاقة الهوية لجميع المسافرين، مشددة أنه على الأبناء المرفقون مع أمهاتهم ضرورة إحضار "حجة عدم ممانعة" من آبائهم أو وكلائهم؛ حتى يتم السماح لهم بالسفر.

ويشار الى السلطات المصرية قررت فتحه اليوم الاحد والاثنين لعودة حجاج المكرمة السعودية .