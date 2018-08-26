انخفاض طفيف على درجات الحرارة

توقعت دائرة الأرصاد الجوية الفلسطينية أن يكون الجو غائماً جزئياً، ويطرأ انخفاض على درجات الحرارة لتصبح أدنى من معدلها السنوي العام بقليل، والرياح غربية الى شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة، والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

وأشارت الأرصاد إلى أن هذه الليلة تكون الأجواء غائمة جزئياً ولطيفة في معظم المناطق، والرياح معتدلة الى نشطة السرعة، والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج.

أما الاثنين فتوقعت أن يكون الجو غائماً جزئياً، ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة لتبقى أدنى من معدلها السنوي العام بقليل، والرياح غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط احياناً، والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

ويوم الثلاثاء يكون الجو غائماً جزئياً إلى صاف، ويطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة لتصبح حول معدلها السنوي العام، والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط احياناً، والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

ويوم الاربعاء المقبل يكون الجو غائماً جزئياً إلى صاف، ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة لتصبح اعلى من معدلها السنوي العام بحدود درجتين مئويتين، والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط احياناً، والبحر خفيف ارتفاع الموج.