أخيرا.. ارسنال يحقق الفوز الاول بالدروي الانجليزي

احتفل المدرب أوناي إيمري بفوزه الأول مع أرسنال في الدوري الإنجليزي الممتاز، بعد التفوق بصعوبة 3-1 على وستهام يونايتد، السبت، في المرحلة الثالثة من المسابقة.

وتقدم ماركو أرناوتوفيتش بهدف لوستهام بعد مرور 25 دقيقة، لكن أرسنال صاحب الأرض رد بثلاثة أهداف بواسطة ناتشو مونريال وعيسى ديوب بطريق الخطأ في مرماه، والبديل داني ويلبيك في الوقت بدل الضائع، ليحقق الانتصار الصعب.

وأدرك مونريال التعادل بعد 5 دقائق من هدف الفريق الزائر، إذسدد بقوة بعد كرة عرضية من زميله الظهير الأيمن هيكتور بليرين.

ونجح أرسنال في التقدم عندما أخفق ديوب في إبعاد كرة عرضية من ألكسندر لاكازيت ووضع الكرة بطريق الخطأ في مرماه من مدى قريب.

وأرسل بليرين كرة عرضية أخرى في الدقائق الأخيرة وصلت إلى ويلبيك الذي مهدها لنفسه ثم سدد من مدى قريب في مرمى الحارس أوكاشفا بيانسكي ليضمن انتصار أصحاب الأرض.