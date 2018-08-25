محمد صلاح يقود ليفربول إلى صدارة الدوري الإنجليزي

انفرد فريق ليفربول "مؤقتا" بصدارة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، بفوزه مساء السبت على ضيفه برايتون بهدف دون رد على ملعب "أنفيلد" ضمن منافسات الجولة الثالثة من البطولة.

وأحرز النجم المصري محمّد صلاح هدف اللقاء الوحيد في الدقيقة 23، ليرفع ليفربول رصيده إلى 9 نقاط من 3 انتصارات متتالية، وبفارق نقطتين عن مانشستر سيتي، وبورنموث.

ويمكن لفرق واتفورد، وتشيلسي، وتوتنهام هوتسبير اللحاق بـ "الريدز" في حال فازت في مبارياتها بالجولة ذاتها، أمّا برايتون فتجمّد رصيده عند 3 نقاط بالمركز الثاني عشر.

ولم يجر مدرب ليفربول يورجن كلوب أي تعديل على تشكيلته الأساسية التي خاضت المباراتين السابقتين، وقاد الثلاثي محمد صلاح، وساديو ماني، وروبرتو فرمينو الخط الأمامي.

فوز أول

بدوره، حقق أرسنال أول انتصاراته في البطولة هذا الموسم على حساب ضيفه وستهام يونايتد بثلاثية لهدف على ملعب "الإمارات".

وكان "الجانرز" استهلوا "البريميرليج" بهزيمتين أمام مانشستر سيتي، وتشيلسي تحت قيادة المدير الفني الجديد أوناي إيمري.

وتقدم ماركو أرناوتوفيتش لوستهام بالدقيقة 25، لكن أرسنال رد سريعاً بهدف التعادل في الدقيقة 30 عن طريق ناتشو مونريال.

وسجل "الجانرز" هدف التقدم (الثاني) من نيران صديقة عن طريق عيسى ديوب مدافع وستهام بالدقيقة 70، ثم أحرز داني ويلبيك الهدف الثالث في الدقيقة 92.

ورفع أرسنال بذلك رصيده إلى 3 نقاط ليحتل المركز 11 في جدول الترتيب، بينما ظل وستهام بلا رصيد في ذيل ترتيب المسابقة.

نزيف نقاط مبكّر

أما "حامل اللقب" مانشستر سيتي فسقط في فخ التعادل مع مضيفه الوافد الجديد وولفرهامبتون بهدف لمثله على ملعب "مولينيكس".

وأحرز ويلي بولي هدف وولفرهامبتون في الدقيقة 57، قبل أن يعادل إيميريك لابورت النتيجة لمانشستر سيتي بالدقيقة 69.

ورفع مانشستر سيتي رصيده إلى 7 نقاط في المركز الثاني، فيما رفع وولفرهامبتون رصيده إلى نقطتين من تعادلين، وخسارة واحدة.

وحافظ مدرب وولفرهامبتون نونو إسبيريتو سانتو على قوام تشكيلته الأساسية التي خسرت في الجولة الماضية أمام ليستر سيتي، بعدما اجتاز مات دوهيرتي اختباراً بدنياً قبل اللقاء، وهو الذي خرج من الملعب مصاباً في اللقاء الأخير.

أما مانشستر سيتي فأجرى مدرّبه بيب جوارديولا تعديلين على التشكيل الأساسي الذي سحق هيديرسفيلد تاون بسداسية لهدف في الجولة الثانية، فعاد كايل ووكر، ورحيم سترلينج إلى الفريق، مقابل جلوس جون ستونز، وجابرييل جيسوس على مقاعد البدلاء.