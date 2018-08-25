"غوغل" تحارب فورتنايت

اكتشفت غوغل ثغرة أمنية في برنامج تنزيل لعبة فورتنايت التي أطلقتها شركة "إيبك غيمز" في وقت سابق من هذا الشهر بشكل منفرد متجاوزة متجر غوغل بلاي.

فقد أكدت الشركة أنها ستوفر اللعبة الشهيرة عبر برنامج مساعد للتنزيل المباشر للأجهزة التي تعمل على نظام أندرويد يدعى مثبت فورتنايت (Fortnite Installer) كما أكدت غوغل من جانبها عدم توفر اللعبة على متجرها الإلكتروني وحذرت المستخدمين من احتمال استغلال هذا الوضع من قبل بعض البرمجيات الخبيثة لاختراق الأجهزة التي تستخدم هذا البرنامج.

ولم تتأخر غوغل في إثبات أن تحذيرها كان في محله حيث أشارت مؤخرا إلى خطأ تقني خطير في برنامج التثبيت يسمح للمهاجمين بتنزيل أي برنامج يريدونه وذلك عن طريق الاحتيال بتبديل أمر التثبيت الذي يطلب من الشركة تنزيل اللعبة بشكل كامل ليطلب بدلا منه تنزيل تطبيقات ضارة، ولكن إيبك كانت سريعة الاستجابة للمشكلة من خلال إصلاح الخلل وطرح تعديل جديد على برنامج التثبيت.

وقد اكتشفت غوغل الخلل بتاريخ 15 أغسطس/آب، أي بعد ستة أيام من طرح اللعبة في الأسواق، وأصدرت شركة الألعاب التعديل الجديد 2.1 للمثبت بتاريخ 17 أغسطس/آب وطلبت من غوغل الانتظار 90 يوما قبل الكشف عن المعلومات. ومع ذلك نشرت غوغل الخلل بتاريخ 24 أغسطس/آب قائلة إنها تضع اللعبة تحت الملاحظة بسبب هذه المشكلة تماشيا مع الإجراءات المتبعة في مثل هذه الحالات.

ونتيجة لذلك، أصدر المدير التنفيذي لشركة إيبك تود سويني بيانا إلى مركز أندرويد شكر فيه غوغل على "التدقيق الأمني ​​المتعمق للعبة فورتنايت فورا بعد إطلاقها على أندرويد".

وأشار إلى أن عملاق البحث تصرف بشكل "غير مسؤول" عبر إعلانه بشكل سريع عن المشكلة، رغم أن "العديد من التركيبات لم يتم تحديثها بعد".

في غضون ذلك، صرحت غوغل بأن قرارها الكشف عن هذه القضية يتماشى مع إجراءات غوغل المتبعة للكشف عما يعتبر تهديدا لمستخدمي أجهزتها.