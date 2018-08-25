إغلاق مطعم بالخليل لافتقاره لشروط السلامة الصحية

اوقفت الضابطة الجمركية والصحة اليوم السبت، في محافظة الخليل مطعماً عن العمل لافتقاره لأدنى شروط السلامة الصحية والبيئية.

وافاد بيان للعلاقات العامة والاعلام بالضابطة الجمركية بأنه ومن خلال جولة ميدانية مشتركة للضابطة الجمركة ومديرية صحة الخليل على المحلات والمطاعم والملاحم داخل المدينة لتحقيق وضمان الامن الغذائي والصحي للمواطنين وضمان جودة السلع والمنتجات الفلسطينية، تم من خلالها اليوم ايقاف مطعماً عن العمل يفتقر لأدنى شروط السلامة الصحية والبيئية ومنعدم النظافة، وإبلاغ صاحب المطعم بضرورة تصويب وضعه والالتزام باشتراطات السلامة الصحية والبيئية ومنحة لائحة اشتراطات ومتطلبات والتنبيه عليه بعدم مباشرة العمل قبل تنفيذ اللازم وتحويل القضية للنيابة العامة لاستكمال الاجراءات القانونية اللازمة.