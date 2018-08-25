الشرطة الروسية تعتقل ألد أعداء بوتن

اعتقلت الشرطة الروسية زعيم المعارضة الروسي أليكسي نافالني في موسكو، حسبما قالت المتحدثة باسمه على تويتر، السبت.

وأوضحت المتحدثة كيرا يارميش أن الشرطة اقتادت نافالني، ألد أعداء الرئيس الروسي فلاديمير بوتن، إلى مركز شرطة محلي، مشيرة إلى أن سبب احتجازه لم يتضح.

ومنعت السلطات نافالني، الذي تعرض للاعتقال والحبس عدة مرات لتنظيمه احتجاجات مناهضة للكرملين، من الترشح في الانتخابات الرئاسية التي جرت في وقت سابق من العام الجاري.

وكان أحدث حكم صدر بحق نافالني (42 عاما) في مايو بالحبس 30 يوما، لدوره في تنظيم احتجاجات في أنحاء البلاد ضد بوتن.

ودعا وقتها لمظاهرات في أكثر من 90 بلدة ومدينة تحت شعار "بوتين ليس قيصرنا"، للاحتجاج على ما قال إنه "الحكم الاستبدادي للرئيس الروسي".

وحقق بوتين (65 عاما) فوزا ساحقا، ليحصل على فترة ولاية جديدة في مارس، ويمدد حكمه لروسيا لست سنوات أخرى.