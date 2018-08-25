إدارة معبر رفح توضح آلية السفر غداً الأحد

أكدت إدارة معبر رفح البري في قطاع غزة اليوم السبت، أن السلطات المصرية أبلغتهم بفتح معبر رفح غداً الأحد امام المسافرين المغادرين وعودة حجاج المكرمة فقط.

وأشارت إدارة المعبر إلى أن الجانب المصري أبلغهم باستئناف العمل غداً للمسافرين المغادرين إلى الأراضي المصرية والعالم الخارجي وعودة حجاج المكرمة فقط.

يُشار إلى أن عدد كبير من الغزيين عالقين في الجانب المصري منذ عدة أيام وينتظرون العودة إلى قطاع غزة.

ويذكر أن السلطات المصرية أغلقت معبر رفح الأسبوع الماضي أمام المسافرين والعالقين بسبب اجازة عيد الأضحى المبارك.