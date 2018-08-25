إيران تعلن عن إطلاق غواصة محلية الصنع بحلول عام 2019

ذكرت وكالة أنباء (تسنيم) اليوم السبت أن قائدا بالبحرية الإيرانية قال إن غواصة محلية الصنع ستدخل الخدمة بحلول مارس 2019.

وقال القائد البحري حسين خان زادي للوكالة إن عملية تصنيع الغواصة "فاتح" قد انتهت، وإنها تخضع لاختبارات معملية وميدانية حاليا.

واضاف أن إيران تخطط لتصنيع النسخة الثانية المطورة من الزورق العسكري.

وتابع أن النسخة الثانية من "فاتح" ستكون أفضل كثيرا، مشيرا إلى أن الغواصات الإيرانية ستخدم "كأسطول قوي تحت سطح البحر" في المياه الجنوبية الإيرانية لأغراض الردع الفعال.

وشدد على أن امتلاك إيران المعرفة الفنية لتصنيع غواصات يشير إلى عدم وجود موانع تعيق انتاج البلاد لمعدات عسكرية أخرى.

كان قائد الثورة الإيرانية السيد علي خامنئي عين يوم الخميس علي رضا تانجسيري قائدا جديدا لسلاح البحرية بقوات الحرس الثوري الإسلامية.

وقال خامنئي إن قرار التعيين اتخذ بالنظر "لالتزام القائد الجديد وكفاءته وخبراته القيمة".

كما دعا تانجسبري لدفع تعزيز مهارات التدريب وتطوير المعدات البحرية.

وأكد خامنئي على تعزيز أمن المنطقة عبر التعاون مع الدول الإقليمية الأخرى، داحضا وجود القوات غير الإقليمية.

كما دعا إلى تعزيز وجود القوات البحرية الإيرانية بالمياه الدولية وتوسيع قوة البحرية بما يتكافأ مع قيمة هذه المؤسسة الإسلامية.