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وكالة فلسطين اليوم الاخبارية

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 توقيف 41 مطلوبا الأسبوع الماضي

65 ألف مسافر تنقلوا عبر معبر الكرامة خلال أسبوع

  • فلسطين اليوم - رام الله
  • 17:55 - 25 اغسطس 2018
معبر الكرامة معبر الكرامة
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تنقل أكثر من 65 ألف مواطن، ومواطنة، وزائر، عبر معبر الكرامة خلال الأسبوع الماضي، فيما أوقفت الشرطة 41 مطلوبا جنائيا.

وذكر بيان لإدارة العلاقات العامة والإعلام في الشرطة "أن عدد المغادرين خلال الأسبوع بلغ (36942) شخصا، فيما بلغ عدد المسافرين القادمين (28288) شخصا، وأن حركة المسافرين كانت متوسطة .

وأشار التقرير إلى أن شرطة المعبر قبضت خلال الفترة نفسها على (41) مطلوبا جنائيا وممنوعا من السفر، سواء أثناء محاولتهم المغادرة عبر المعبر، أو ترقب وصولهم أثناء دخولهم للأراضي الفلسطينية، وهم مطلوبون في قضايا مرفوعة أمام المحاكم الفلسطينية على اختلاف تقسيماتها .

 

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