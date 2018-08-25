"أجمل صورة في الحج".. هاشتاغ يغزو مواقع التواصل

صورٌ وفيديوهات سرعان ما انتشرت كالنار في الهشيم قبيل انتهاء موسم الحج 1439هـ، عبر هاشتاغ "أجمل صورة في الحج 1439"، والعديد منها غزت جميع مواقع التواصل الاجتماعي مثل صورة الكعبة لحظة هبوب الرياح، وغيرها من الصور الجمالية.
ونشر المغردون عشرات التدوينات الموثقة بالصور والفيديو التي تعبر عن إنسانية العاملين في الحج والشرطة السعودية، وسط حالة من الاحتفاء بالجهود المبذولة في موسم الحج لهذا العام.
فرح، عبرت عن إحدى الصور التي يظهر فيها الحجاج لحظة السجود بقول الله تعالي: "إذا رأيتهم حسبتهم لؤلؤًا منثورًا".
#اجمل_صوره_في_حج_1439 إذا رأيتهم حسبتهم لؤلؤًا منثورًا???? pic.twitter.com/UaZYfdAWZT— AFRAH⚜️ (@tar40o) ٢٤ أغسطس ٢٠١٨
الناشط يحيى حلس غردّ تعليقاً على صورة هبوب الرياح على الكعبة المشرفة: "بلا منازع هي هذه الصورة، لقطة خيالية لا تحدث كثيرا، لوحة جميلة ولقطة عابرة كانت حديث مواقع التواصل خلال هذا الموسم، اللهم زِد بيتك هذا تشريفا وتكريما وتعظيما ومهابةً".
بلا منازع هي هذه الصورة، لقطة خيالية لا تحدث كثيرا، لوحة جميلة ولقطة عابرة كانت حديث مواقع التواصل خلال هذا الموسم، بورك مصورها ابن عمي الحبيب الحاج #جهاد_حلس ابو عبدالرحمن— يحيى حِلِّس #غزة???????? (@yahyaHilles) ٢٤ أغسطس ٢٠١٨
"اللهم زِد بيتك هذا تشريفا وتكريما وتعظيما ومهابةً"#اجمل_صوره_في_حج_1439 pic.twitter.com/4DkhlHbF0L
وعن صورة الأيادي التي تلمس الكعبة غردّ أحدهم هذه الصورة ذكرتني بقول المصطفى ﷺ " يا أيها الناس ألا إن ربكم واحد، وإن أباكم واحد، ألا لا فضل لعربي على أعجمي، ولا لعجمي على عربي، ولا لأحمر على أسود، ولا أسود على أحمر إلا بالتقوى. "
#اجمل_صوره_في_حج_1439 نحمد الله ونشكره ونثني عليه أن جعل رعاية الحجاج والحرص على خدمة ضيوف الرحمن وتقديرهم في يد من يخشاه ويحرص على خدمتهم إبتغاء مرضاته ورجاءً لماعنده من الثواب ???? pic.twitter.com/UVxCv4aOSR— الجوهرة بنت محمد (@Al_Joharahma) ٢٥ أغسطس ٢٠١٨
أما الجوهرة بنت محمد، كتبت: "نحمد الله ونشكره ونثني عليه أن جعل رعاية الحجاج والحرص على خدمة ضيوف الرحمن وتقديرهم في يد من يخشاه ويحرص على خدمتهم ابتغاء مرضاته ورجاءً لما عنده من الثواب".
وفيما يلي بعض التدوينات /
#اجمل_صوره_في_حج_1439— Noura (@iNourax3) ٢٤ أغسطس ٢٠١٨
مالقيت اجمل من هالصوره ❤️❤️❤️. pic.twitter.com/6C6RjzhqOs
#اجمل_صوره_في_حج_1439— ESSA (@essaswadi) ٢٥ أغسطس ٢٠١٨
أزهارًا يذهبون.. أطيارًا يرجعون.
تصوير: @Ahmedhader pic.twitter.com/Ykt8T90HdA
#اجمل_صوره_في_حج_1439— عبير الشهراني????????⚕️✨ دخول متقطع✋???? (@Abo0000Rh) ٢٤ أغسطس ٢٠١٨
اجمل الصور بلا منازع???????? pic.twitter.com/lQxCxgLpYp
شكرًا للملكة العربية السعودية وللملك وللحكومة وللشعب ولكل العساكر والطاقم الطبي ولكل من ساهم في نجاح موسم الحج لهذه السنة #اجمل_صوره_في_حج_1439 #الحج1439هـ #السعودية pic.twitter.com/BKP3eFipfD— رياض خليفه الشطي IYI (@SpOrTyQ8) ٢٥ أغسطس ٢٠١٨
والله تشوف هذا الفيديو— أسامه الحربي (@osamafilm) ٢٥ أغسطس ٢٠١٨
تبتسم غصب ????????❤️
والله رجالنا يشرفون برحمتهم
وأخلاقهم وخدمتهم ???????????? #اجمل_صوره_في_حج_1439 pic.twitter.com/sHm5t507JO
#اجمل_صوره_في_حج_1439— ⛅Mns (@saadmnor61) ٢٥ أغسطس ٢٠١٨
لا تعليق صوره تتحدث ???????? pic.twitter.com/yBlAgjixJ0
#اجمل_صوره_في_حج_1439— ☽ (@ssaa__49) ٢٥ أغسطس ٢٠١٨
ملائكة رحمة على هيئة عسكر❤️. pic.twitter.com/RE0IacSnFh
#اجمل_صوره_في_حج_1439 pic.twitter.com/kArmmawc7L— تورغوت (@_alwafy2) ٢٥ أغسطس ٢٠١٨
#اجمل_صوره_في_حج_1439— AFAlmutairi (@ahmaadooh23) ٢٤ أغسطس ٢٠١٨
ما أروع الوفاء الذي لا تغيره ظروف الحياة أختر من يصاحبك ليخفف عنك قسوتها وآلامها ❣️ pic.twitter.com/aS361YENms
#اجمل_صوره_في_حج_1439— hassan..٢٣ (@h0552787768) ٢٤ أغسطس ٢٠١٨
"كأنّهم بستانٌ من الورد" تفوز بأجمل صورة❤ pic.twitter.com/Caf8v3B1tP
#اجمل_صوره_في_حج_1439— R. (@rem_qahtani) ٢٤ أغسطس ٢٠١٨
صورة لامست قلبي كثييرر???????????????? pic.twitter.com/gt2rb53a5r