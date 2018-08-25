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"أجمل صورة في الحج".. هاشتاغ يغزو مواقع التواصل

  • فلسطين اليوم - خاص- غزة
  • 17:46 - 25 اغسطس 2018
إحدى الصور المتداولة على مواقع التواصل إحدى الصور المتداولة على مواقع التواصل
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صورٌ وفيديوهات سرعان ما انتشرت كالنار في الهشيم قبيل انتهاء موسم الحج 1439هـ، عبر هاشتاغ "أجمل صورة في الحج 1439"، والعديد منها غزت جميع مواقع التواصل الاجتماعي مثل صورة الكعبة لحظة هبوب الرياح، وغيرها من الصور الجمالية.

ونشر المغردون عشرات التدوينات الموثقة بالصور والفيديو التي تعبر عن إنسانية العاملين في الحج والشرطة السعودية، وسط حالة من الاحتفاء بالجهود المبذولة في موسم الحج لهذا العام.

فرح، عبرت عن إحدى الصور التي يظهر فيها الحجاج لحظة السجود بقول الله تعالي: "إذا رأيتهم حسبتهم لؤلؤًا منثورًا".

الناشط يحيى حلس غردّ تعليقاً على صورة هبوب الرياح على الكعبة المشرفة: "بلا منازع هي هذه الصورة، لقطة خيالية لا تحدث كثيرا، لوحة جميلة ولقطة عابرة كانت حديث مواقع التواصل خلال هذا الموسم، اللهم زِد بيتك هذا تشريفا وتكريما وتعظيما ومهابةً".

وعن صورة الأيادي التي تلمس الكعبة غردّ أحدهم هذه الصورة ذكرتني بقول المصطفى ﷺ " يا أيها الناس ألا إن ربكم واحد، وإن أباكم واحد، ألا لا فضل لعربي على أعجمي، ولا لعجمي على عربي، ولا لأحمر على أسود، ولا أسود على أحمر إلا بالتقوى. "

أما الجوهرة بنت محمد، كتبت: "نحمد الله ونشكره ونثني عليه أن جعل رعاية الحجاج والحرص على خدمة ضيوف الرحمن وتقديرهم في يد من يخشاه ويحرص على خدمتهم ابتغاء مرضاته ورجاءً لما عنده من الثواب".

وفيما يلي بعض التدوينات /

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