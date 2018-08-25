مدرب الاتحاد السعودي يعتذر للجماهير ويعد بتغيير الصورة قريبا

أكد الأرجنتيني رامون دياز، مدرب الاتحاد السعودي، أن الأداء الذي قدمه فريقه أمام الوصل الإماراتي، في المباراة التي انتهت بالتعادل 1-1 في ذهاب دور 32 لكأس العرب للأندية الأبطال لكرة القدم، يكشف عن أن مستوى الفريق في تصاعد، لكنه أشار إلى الحاجة لمزيد من المباريات للوصول للانسجام مع تصحيح الأخطاء الدفاعية.

ووضع البرازيلي فينيسيوس دي ليما الوافد الجديد فريقه الوصل في المقدمة في الدقيقة 12 لكن كريم الأحمدي أدرك التعادل للاتحاد عندما استقبل كرة ردها دفاع الوصل وسددها مباشرة من على حدود منطقة الجزاء في مرمى يوسف الزعابي حارس الضيوف في الدقيقة 31.

وقال دياز (58 عاما) في تصريحات للصحفيين: "كان اللاعبون في غاية الحرص على تحقيق الانتصار خصوصا وأن المباراة على أرضنا وبين جماهيرنا".

وتابع: "لم يحالفنا الحظ وكنت أتمنى أن نسعد الجماهير التي أدهشتني كثيرا بحضورها وتفاعلها".

وأضاف: "لا نزال نحتاج للمزيد من المباريات لخلق الانسجام. الهدف الذي تلقيناه كان من خطأ دفاعي ونحتاج للمزيد من الوقت لتصحيح الوضع الدفاعي".

وواصل: "يعاني الفريق من ضعف في هذا الخط وسأعمل على تقوية الشق الدفاعي في المستقبل".

وعن سبب التغيير الذي أجراه بين شوطي المباراة، قال دياز: "اضطررت للدفع باللاعب محمد قاسم بسبب الضعف الذي عانى منه الفريق في الجانب الأيسر خلال الشوط الأول.. كنت أحتاج لتفعيل ذلك الجانب بواسطة قاسم".

واعتذر دياز لجماهير الاتحاد، بطل كأس ملك السعودية، التي "حضرت وتفاعلت طوال المباراة، قائلاً: "لم أشاهد شخصيا تفاعلا مثل هذا على الجمهور أن يصبر فالفريق يحتاج للمزيد من الوقت أقول لهم ستشاهدون فريقا قويا في المرحلة المقبلة".

في المقابل، أبدى مواطنه جوستافو كوينتيروس مدرب الوصل رضاه عما قدمه فريقه خلال المباراة مؤكدا على أن اللاعبين استطاعوا الحفاظ على مستواهم الفني طوال المباراة.

وأضاف كونتيروس في تصريحات صحفية: "قدم اللاعبون مباراة جيدة واستطاعوا فرض أسلوبهم خصوصا في الشوط الثاني بعد أن قمت بتغيير طريقة اللعب باللجوء للهجوم من الجناحين مع تدعيم خط الوسط".

وتابع: "أعطى هذا الفريق قوة في التقدم وخلق العديد من الفرص ولكن لم ننجح في استغلالها. أعتبر أن نتيجة المباراة عادلة لنا وللاتحاد".

وختم: "لعبنا أمام فريق قوي وأنا مقتنع بالمستوى الذي قدمه كافة اللاعبين".