بالفيديو: مانشستر سيتي يسقط في فخ التعادل أمام ولفرهامبتون

سقط مانشستر سيتي في فخ التعادل الإيجابي بهدفٍ لمثله أمام مضيفه وولفرهامبتون في حساب الجولة الثالثة من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم التي جرت مساء اليوم السبت.

وانتهى الشوط الأول بنتيجة التعادل السلبي على الرغم من الفرص الكبيرة التي صنعها مانشستر سيتي ، لكن عدم الدقة من جهة والفشل في إنهاء الهجمة من جهة أخرى كان العنوان العريض في أول 45 دقيقة.

وتمكن أصحاب الأرض من افتتاح باب التسجيل عن طريق المدافع الإيفواري ويلي بولي في الدقيقة السابعة والخمسين من الشوط الثاني ، ليصبح رصيد وولفرهامبتون ثلاثة أهداف في الدوري الإنجليزي هذا الموسم.

وتدارك مانشستر سيتي الوضع بسرعة في النصف الثاني من الشوط الثاني عندما سجل المدافع إيميريك لابورت هدف التعادل في الدقيقة التاسعة والستين ، على الرغم من الحصار الدفاعي الذي فرضه لاعبو وولفرهامبتون.

ويعتبر هذا السقوط هو الأول بالنسبة إلى نادي مانشستر سيتي بقيادة مدربه بيب جوارديولا في هذا الموسم ، وذلك بعد فوزه في الجولة الأولى من الدوري الإنجليزي (2-0) ضد آرسنال ، وعلى هيديرسفيلد تاون بنتيجة (6-1).

ورفع وولفرهامبتون رصيده بعد هذا التعادل إلى النقطة الثانية في المركز الثاني عشر مؤقتاً في الترتيب العام للدوري الإنجليزي الممتاز ، في حين رفع مانشستر سيتي رصيده للنقطة السابعة في المركز الأول مؤقتاً.