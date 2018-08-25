يسارية إسرائيلية تهاجم بينيت وليبرمان بسبب غزة

هاجمت تمار زاندبيرغ زعيمة حزب ميرتس اليساري الإسرائيلي، اليوم السبت، كل من وزير التعليم نفتالي بينيت ووزير الجيش أفيغدور ليبرمان حول الأوضاع في قطاع غزة وفرصة التوصل لاتفاق مع حماس.

واتهمت زاندبيرغ بينيت وليبرمان بمحاولة توريط إسرائيل في حرب على قطاع غزة. قائلةً في تصريحات نقلتها ريشت كان العبرية "بينيت يشجع على الحرب في غزة ويحاول توريط ليبرمان من خلفه".

وأضافت "إذا تهربت الحكومة من الاتفاق مع حماس بسبب نزوات بعض السياسيين والوزراء، ستعرف أمهات الجنود وكل أم إسرائيلية أن بينيت وليبرمان تخلوا عن أبنائهم سبب لعبة سياسية جبانة".