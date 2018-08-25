مجلس العمل الفلسطيني في أبوظبي يحتفي بعيد الأضحى المبارك

نظم مجلس العمل الفلسطيني في أبوظبي حفل استقبال لأبناء الجالية الفلسطينية احتفاءا بعيد الاضحى المبارك وذلك في فندق انتركونتيننتال أبوظبي.

وأعرب المهندس جمال ابوبكر رئيس مجلس إدارة المجلس عن سعادته باستقبال أبناء الجالية الفلسطينية في دولة الامارات.

وقال أبو بكر: إننا نكن كل الفخر والاعتزاز بالقيادة الحكيمة في دولة الامارات وشعبها الكريم والمضياف، ونتمنى لهذا البلد العزيز المزيد من الازدهار والتقدم تحت قيادته الرشيدة.

وأعرب رئيس المجلس عن أمنياته لأبناء الجالية الفلسطينية في دولة الامارات والشعب الفلسطيني بأن يعيد الله عليهم هذه الأيام المباركة وقد تحققت أمنياتهم.

وقد تبادل الجميع التهاني بهذه المناسبة السعيدة متمنين من الله عز وجل أن يعيدها على دولة الامارات وفلسطين والأمتين العربية والاسلامية بالأمن والاستقرار.