عريقات يستهجن قرار "الفيفا" ويدعوها إلى إعادة النظر فيه

استهجن أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية د.صائب عريقات اليوم قرار لجنة الانضباط التابعة للاتحاد الدولي لكرة القدم "الفيفا" بحق اللواء جبريل الرجوب، داعياً إياها إلى إعادة النظر فيه خاصة في ظل عدم الاستماع إلى الشهادات وعدم النظر في الأدلة التي طلبها المستشار القانوني للواء رجوب.

وأعرب عريقات عن أسفه في أن الإدعاءات والضغوط التي مارستها مجموعات المستوطنين على الفيفيا تنجح في الوقت الذي ناضلت فيه الأطر الفلسطينية من أجل لجم سياسة إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، في تسييس الرياضة واستغلالها لتبييض أعمالها غير القانونية بشكل يخالف القيم والمعايير العالمية التي تحكم مبادئ الرياضة.

وقال: "نستهجن ونستغرب الحكم على الرجوب في الوقت الذي يجب الحكم فيه على 6 فرق كرة قدم يلعبون ضمن الدوري الإسرائيلي على أرض دولة فلسطين المحتلة، وهم من مستوطنات استعمارية غير قانونية، وعلى كل ما تقوم به سلطة الاحتلال بشكل ممنهج ومتواصل بسلب أبناء شعبنا من الرياضيين/ات في حقهم الطبيعي والقانوني في حرية الحركة والتنقل، وخصوصاً الحق في الوصول إلى القدس وقطاع غزة، وإلى الخارج ، واعتقالهم، وإعاقة دخول المواد والمعدات الرياضية من المعابر، وغيرها من الخروقات التي تنتهجها قوة الاحتلال بحق الرياضة الفلسطينية.

وشدد عريقات أن الشعب الفلسطيني وأسرة الرياضة الفلسطينية لا يزالوا يتمسكون بمبادئ الرياضة وقوانينها وعدم تسيسسها ويدعو الجميع إلى الحذو حذوهم.