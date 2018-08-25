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رفضاً لسرقة مخصصات أهالي الشهداء والجرحى والأسرى

القوى الوطنية تدعوا للاعتصام أمام الصليب الأحمر برام الله

  • فلسطين اليوم - رام الله
  • 16:02 - 25 اغسطس 2018
القوى الوطنية القوى الوطنية
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دعت القوى الوطنية والاسلامية في محافظة رام الله والبيرة، اليوم السبت، الى المشاركة في الاعتصام الاسبوعي للأسرى امام الصليب الاحمر في البيرة، يوم الثلاثاء الساعة 11 ظهرا، اسنادا للأسرى المضربين عن الطعام، وتأكيدا على مواصلة الحملة الوطنية رفضا لسرقة مخصصات اهالي الشهداء والجرحى والاسرى

ودعت القوى لأوسع مشاركة في اسناد اهالي الخان الاحمر رفضا لسياسات التطهير العرقي، والدعوة للصلاة الجمعة المقبل في خيمة الاعتصام المقامة في الخان الاحمر والمسيرات الداعمة لصمود التجمعات البدوية بوابة القدس الشرقية.

واكدت القوى على رفض التصريحات والمواقف الاميركية الاخيرة استمرارا لسياسة الولايات المتحدة شريك الاحتلال وخصوصا تجاه القدس ورفض تحويل 200 مليون دولار ضمن أكثر اشكال الابتزاز وقاحة، مؤكدة رفضها القاطع لمقايضة حق الشعب بالعودة بكل الاموال الاميركية.

وادنت القوى اجراءات الاحتلال في القدس المحتلة وحملات الاستيطان المسعورة والمحاولات الجارية للمس بالوضع القائم في المسجد الاقصى تمهيدا للتقسيم الزماني والمكاني، مؤكدة انه لا يحق الصلاة لغير المسلمين فيه.

ودعت القوى لتشكيل لجان الحراسة ولجان الحماية الشعبية لمواجهة قطعان المستوطنين مع تصاعد الاعتداءات اليومية على قرانا وبلداتنا ومواطنينا والتصدي لهم بكل الامكانات المتاحة.

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