شُكر عهد التميمي للسيد نصرالله يثير غضب "إسرائيل"

وجه المتحدث باسم رئيس وزراء الإحتلال بنيامين نتنياهو انتقادات شديدة اللهجة إلى الفتاة الفلسطينية عهد التميمي للرسالة التي وجهتها إلى السيد حسن نصر الله.

وذكر أوفير جندلمان، المتحدث باسم الاحتلال، في تغريدة منشورة على حسابه الرسمي في "تويتر": "ها هي عهد التميمي، بطلة المقاومة الفلسطينية المزعومة، تبايع وتدعم "حزب الله" .

وشكرت التميمي التي أمضت ثمانية أشهر في وقت سابق من العام الجاري في سجون الاحتلال، في تصريح إلى قناة "الجديد" اللبنانية الأربعاء الماضي، شكرت السيد حسن نصر الله على دعمه لها أثناء فترة اعتقالها، مؤكدة "افتخار الجميع به وتأييدهم له".