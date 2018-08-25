ادعيس يوضح ملابسات العطل الذي أصاب إحدى حافلات الحجاج

قال وزير الأوقاف والشؤون الدينية الشيخ يوسف ادعيس، "ان اللغط الذي أثير حول العطل الذي أصاب أحد باصات الحجاج ما هو إلا محاولة من البعض لضرب النجاح الذي حققته بعثة الحج الفلسطينية، التي قامت بخدمة حجاج فلسطين طيلة الأيام الماضية خلال موسم الحج للعام الحالي والذي كان مميزا بخدماته".

وأوضح ادعيس: "أن الباص وخلال توجهه من مكة إلى فلسطين تعطل فجر اليوم السبت في منطقة نائية تبعد عن مدينة تبوك السعودية أكثر من 150 كيلومترا، الأمر الذي أدى إلى صعوبة التعامل مع هذا العطل بشكل سريع لعدم وجود أماكن إصلاح للمركبات، ولعدم الاستطاعة لإرسال الباص الاحتياط في فترة زمنية قليلة ما أدى إلى هذا التأخر الذي حاول البعض للأسف استغلاله بشكل سيئ ومريب للطعن في إنجاز بعثة الحج الفلسطينية ووزارة الأوقاف التي قدمت كل جهدها للسهر على احتياجات الحجاج في فترة أدائهم لمناسك الحج".

وقال ادعيس "إنه شخصيا ومعه كوادر الوزارة عملوا منذ لحظة سماعهم بالعطل بالقيام باللازم، سواء من خلال تسيير الباص الاحتياطي او من خلال نقل الحجاج من الباص إلى استراحة قريبة لانتظار الباص، مؤكدا أن الوزارة تعاملت بكل مسؤولية وحكمة وفق الظروف والمعطيات التي أحاطت بعطل الباص".

وطالب ادعيس وسائل الاعلام ومنصات التواصل الاجتماعي بالتعامل مع هذه المسائل بروح المسؤولية والحكمة.