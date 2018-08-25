أدت لمقتل احد المواطنين.. 126 شجارًا خلال ايام العيد بالضفة

قال الناطق الاعلامي باسم الشرطة العقيد لؤي ارزيقات بأن الشرطة وبدعم واسناد الاجهزة الامنية، ووفقا لإحصائية ادارة العمليات المركزية بالشرطة"، تعاملت مع 126 مشاجرة واعتداء مواطنين على بعضهم البعض نتج عنها مقتل مواطن واحد واصابة 127 اخرين في العديد من المحافظات.

واضاف ارزيقات بأن الاجهزة الامنية عملت على التدخل بشكل مباشر وفوري لفض هذه الشجارات والسيطرة عليها وقد تمكنت من القبض على 114 شخص من المشاركين والمتسببين لها من بينهم المشتبه به بجريمة قتل الشاب فجر اليوم السبت بجنين .

وحول اسباب هذه الشجارات اوضح العقيد ارزيقات بانها بسيطة ويمكن السيطرة عليها وانهائها بشكل بسيط ودون تطورها للوصول لنتائج كارثية كالقتل والحرق والتكسير وغيرها .

وناشد ارزيقات اولياء الامور لمنع ابنائهم من ارتكاب الاخطاء كالتشحيط وازعاج المواطنين وقيادة المركبات غير القانونية وغيرها من التصرفات السلبية وارشادهم للتصرف بحكمة في حال وقوع الاشكاليات والشجارات بين المواطنين.