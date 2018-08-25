البلدية : "4200" طن من النفايات تم جمعها خلال عيد الأضحى المبارك

أكدت بلدية غزة أن طواقمها العاملة في جمع وترحيل النفايات والصرف الصرف الصحي عملت طيلة فترة العيد للحفاظ على استمرار تقديم الخدمات الأساسية للمواطنين لاسيما جمع النفايات، وتوفير المياه، والإشراف على ذبح الأضاحي في المسلخ البلدي، وفتح الحدائق لاستقبال الزوار .

وذكرت البلدية أن طواقمها تمكنت من جمع وترحيل نحو ( 4200) طن من النفايات خلال عيد الأضحى المبارك، من الفترة الممتدة من يوم صباح يوم الاثنين الذي سبق العيد ( يوم الوقفة ) وحتى مساء يوم أمس الجمعة، من كافة مناطق وأحياء مدينة غزة لاسيما الأسواق والمنطقة التجارية في المدينة.

وأفاد رئيس قسم جمع وترحيل النفايات الصلبة ماجد سكر أن أكثر من ( 370) عاملٍ للنظافة عملوا على مدار الساعة خلال يوم الاثنين الذي سبق العيد وذلك بهدف جمع النفايات من كافة المناطق والأحياء استعدادا لاستقبال العيد، حيث تمكنوا من جمع وترحيل النفايات من كافة أحياء ومناطق المدينة وتجميعها في المحطات الفرعية ثم تم نقلها للمكب الرئيس في منطقة جحر الديك شرق المدينة .

وبين أن الأعمال تركزت على جمع النفايات من الشوارع والأحياء والأسواق لاسيما سوق الشيخ رضوان، وسوق معسكر الشاطئ، وشارع عمر المختار، والشارع الأول في حي الشيخ رضوان، وشاطئ البحر، بالإضافة إلى جمع وترحيل النفايات المنزلية ومخلفات الذبح من المزارع الحيوانية ومسلخ البلدية.

وفيما يتعلق بتوفير المياه وضخها لبيوت المواطنين أوضحت البلدية أنها حافظت على استمرار عمل آبار المياه وزادت من ساعات تشغيلها لتوفير المياه للمواطنين وتلبية الاحتياجات المتزايدة من المياه رغم حالة الطوارئ التي تعمل بها البلدية بسبب نقص الوقود والكهرباء واشتداد الحصار المفروض على قطاع غزة .

كما عملت طواقم الصرف الصحي خلال أيام العيد على استقبال شكاوي المواطنين ومعالجة طفح الصرف الصحي، حيث عالجت نحو ( 260) إشارة طفح صرف صحي في مناطق مختلفة من المدينة .

وبخصوص فتح الحدائق واستقبال المواطنين أكدت البلدية أن ألاف المواطنين توافدوا على الحدائق العامة والمتنزهات لاسيما حديقة الجندي المجهول وحديقة البلدية الرئيس في شارع عمر المختار، وحديقة الحيوان في حي الزيتون .

كما أعلنت دائرة البيطرة في البلدية أن طواقمها أشرفت على ذبح ( 270) رأسا من العجول في المسلخ البلدي التابع للبلدية بدءاً من اليوم الأول لعيد الأضحى المبارك، حيث جرت عمليات الذبح والتقطيع لصالح الجمعيات والمؤسسات الخيرية التي أجرت حجوزات مسبقة لذبح أضاحيها .

وفيما يتعلق بتنظيم الأسواق والشوارع العامة ومنع أصحاب البسطات العشوائية من التعدي على الأرصفة والطرقات في الأيام التي سبقت العيد، أوضحت البلدية أن طواقمها حافظت على النظام بالتعاون مع شرطة البلديات وتم تسهيل حركة المواطنين وتنظيم عمل الباعة المتجولين والسماح لهم بالبيع في المناطق التي لاتعيق الحركة .

وبينت أن جميع مناطق المدينة كانت مفتوحة أمام السيارات والمارة باستثناء المنطقة الشرقية من شارع عمر المختار والممتدة من ميدان فلسطين غربا وحتى حديقة الشجاعية شرقا والتي تم إغلاقها بالتعاون مع شرطة المرور في اليومين اللذان سبقا العيد أمام السيارات فقط للتقليل من حالة الازدحام الشديد الذي شهدته المنطقة وتسهيل حركة المتسوقين، ومنع حوادث السير.