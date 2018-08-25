السفير زملط: قرار واشنطن ابتزاز سياسي



اعتبر السفير الفلسطيني في واشنطن، حسام زملط ، أن قرار الولايات المتحدة إلغاء أكثر من 200 مليون دولار من المساعدات المخصّصة للفلسطينيين في الضفة الغربية وقطاع غزة هو “ابتزاز سياسي” يثبت أن الإدارة الاميركية معادية للسلام.

وقال زملط في بيان إن :" هذه الإدارة تقوّض عقوداً من الرؤية والالتزام الأميركيين في فلسطين. بعد القدس والأونروا (وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين)، تأتي هذه الخطوة لتؤكد على تخلّيها عن حلّ الدولتين وتبنّيها الكامل لأجندة (رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين) نتانياهو المعادية للسلام"، مشددا على أن استخدام المساعدات الإنسانية والتنموية سلاحاً للابتزاز السياسي لا ينفع.

وقررت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مساء أمس الجمعة، تقليص أكثر من 200 مليون دولار كانت مخصصة لقطاع غزة والضفة الغربية.