المغرب تحتج على ضعف الخدمات التي قدمت لحجاجها هذا العام

عبرت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية المغربية، عن احتجاجها بضعف خدمات الطعام والسكن والنقل، الذي تقدم لحجاجها هذا العام، واصفة بـ"الاختلال".

واحتجت المغرب لدى "المؤسسة الأهلية لمطوفي حجاج الدول العربية"، على ما وصفه بـ"اختلالات" تعرض لها حجاج المغرب هذا العام.

ونقلت وكالة الأناضول عن بيان وزارة الأوقاف المغربية، نشرته مساء أمس، أن اتصالا بهذا الشأن جمع الوزير أحمد التوفيق، بوزير الحج والعمرة السعودي، محمد صالح بنتن، تبعه اجتماع طارئ بين بعثة الحج المغربية والمؤسسة الأهلية لمطوفي حجاج الدول العربية، في مقر الأخيرة بمكة المكرمة.

واستعرض الاجتماع احتجاجات الجانب المغربي بشأن خدمات الطعام والسكن والنقل.

وتابع أن المؤسسة أبدت "تفهما كبيرا" لما عانى منه حجاج المملكة، واتفق الجانبان على تحرير محضر مشترك لتحديد المسؤولية.

ولم يصدر على الفور أي تعليق من المؤسسة الأهلية لمطوفي حجاج الدول العربية، وهي سعودية غير حكومية، حول ما أورده بيان الأوقاف المغربية.

واحتج حجاج من المغرب، خلال أداء مناسك الحج لهذا العام، على ما وصفوه "إهمالًا" و"غياب المؤطرين" و"ضعف العناية الطبية".

وانتشرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي، في اليومين الأخيرين، مقاطع فيديو تظهر حجاجا من مختلف الأعمار يبيتون في خيم متواضعة، منهم كبار سن ومرضى.