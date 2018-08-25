واشنطن تستعد لتوجيه ضربة عسكرية على دمشق

نقلت وكالة سبوتنيك، عن صحيفة بلومبرغ، أن مستشار الأمن القومي الأمريكي جون بولتون، أعلن عن استعداده لتوجيه ضربة عسكرية جديدة على الجمهورية العربية السورية.

وكشفت الصحيفة عبر مصادرها الخاصة في الحكومة، أن جون بولتون حذر من التحضير "لضربة أقوى" على سوريا، مؤكدة بأنها أقوى بكثير من تلك التي شنت بعد حادث مدينة دوما.

وادعت الصحيفة، أن بولتون أعلن عن نوايا الولايات المتحدة خلال اجتماع مغلق مع رئيس مجلس الأمن الروسي، نيكولاي باتروشيف، والذي جرى في الثالث والعشرين من أغسطس أب في جنيف.

وزعم جون بولتون أن الجانب الأمريكي لديه معلومات تفيد بأن الجيش السوري سوف يستخدم أسلحة كيميائية في إدلب، وفقا لزعمه. قائلاً "إذا حدث ذلك، فإن الولايات ستشن ضربة قوية على سوريا، وستكون أقوى بكثير من المرة الأخيرة بعد الحادث في مدينة دوما".