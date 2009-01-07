القاهرة أبلغت ساركوزي استياءها من الموقف الأوروبي

توقعات بمطالبة "حماس" بوقف إطلاق الصواريخ لتسهيل إنهاء العدوان الإسرائيلي

فلسطين اليوم - القاهرة

علم من مصادر دبلوماسية أن دعوة القاهرة وفد حركة المقاومة الإسلامية "حماس" لزيارة مصر جاء في إطار تحرك مصري للتوصل إلى وقف للعدوان الاسرائيلي المتواصل ضد قطاع غزة.

وفيما نفت مصادر دبلوماسية مطلعة علمها بما إذا كانت القاهرة طلبت من حركة "حماس" وقف اطلاق الصواريخ ضد اسرائيل من عدمه، أكدت أن الموضوع برمته رهن للتشاور مع الحركة ومختلف الأطراف الأخرى، للبحث في سبل التوصل إلى وقف فوري لهذا العدوان، ولفتت إلى أن الحركة لم تتردد في تلبية الدعوة والطلب المصري بصورة فورية ولم تمانع على غرار مرات سابقة.

وقالت المصادر المصرية بهذا الخصوص إن القاهرة لم ولن تقف عند اتهامات صدرت من بعض رموز الحركة ضدها في الآونة الأخيرة تصاعدت حدتها بعد شن إسرائيل عدوانها ضد القطاع، وأشارت إلى أن الوضع الراهن وما يواجهه الشعب الفلسطيني بات أكبر من أي خلافات عابرة.

وقالت المصادر إن المشاورات مع وفد الحركة تتناول الوضع على الساحة الفلسطينية برمته، وأكدت أن الاتصالات من أجل إعادة الحياة إلى الحوار الفلسطيني بين الفصائل "خاصة حماس وفتح" والمجمد منذ تشرين ثاني (نوفمبر) الماضي ستأتي في وقت لاحق.

وأكدت المصادر الدبلوماسية المصرية أن الأولوية القصوى للجهود المبذولة حاليا تتركز في الوقت الراهن على وقف العدوان الاسرائيلي، والتحرك على جميع الأصعدة اقليميا ودوليا.

من جانب آخر علم أن القاهرة أبلغت الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي الذي زارها أمس الثلاثاء (6/1) استياءها من الموقف الأوروبي، الذي برر العدوان الاسرائيلي، واعتبرت أن هذا الموقف يتنافى مع العلاقات العربية الأوروبية، كما أنه يتعارض مع كافة القوانين والادعاءات الأوروبية في قضايا حقوق الإنسان بالنظر إلى آلة القتل الاسرائيلية والعدوان المتواصل الذي راح ضحيته عشرات الأطفال إلى جانب النساء والشيوخ العزل.