مسؤول عسكري إسرائيلي: ليبرمان له دور رئيس بالتهدئة

هاجم مسؤول إسرائيلي الجمعة وزير الحرب الإسرائيلي أفيغدور ليبرمان على خلفية تصريحات سابقة تنصل فيها من أي دور في محادثات التهدئة التي تتوسط فيها مصر بين الاحتلال والمقاومة الفلسطينية في قطاع غزة.

ونقلت صحيفة "معاريف" العبرية عن "مسؤول عسكري" لم تسمه قوله ليبرمان، كان حاضرا في الاجتماعات والنقاشات الحكومية والعسكرية كافة، الخاصة باتفاقية التهدئة مع حماس بغزة".

وأضاف المسؤول العسكري أن ليبرمان "له دور رئيس في مباحثات التهدئة، وكان حاضرا في الاجتماعات المتعلقة بهذا الموضوع كافة"، متابعا أنه "كان يحصل على التقارير الاستخباراتية كافة، حول ما يحدث بالقاهرة، ويطلع على نتائج الاجتماعات الخاصة بهذا الأمر".

وتلفت الصحيفة إلى أن المسؤول "عبر عن استغرابه من تصريحات ليبرمان رغم أنه يشارك مصر وقطر، بالمباحثات الخاصة بالتهدئة، ومطلع على الأمور كافة في هذه المباحثات".

وكان ليبرمان، صرح خلال زيارة ميدانية أجراها سابقا لمستوطنة "كيسوفيم" في محيط قطاع غزة، أنه "ليس طرفا بالمباحثات المتعلقة بالتهدئة مع حماس، ولا يؤمن بهذه التهدئة".