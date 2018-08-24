ترامب يقرر تقليص الدعم المالي للضفة والقطاع ب200 مليون دولار

ذكرت القناة الثانية العبرية بان الادارة الامريكية برئاسة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قررت اليوم الجمعة تقليص الدعم المالي المقدم للفلسطينيين لبناء مشاريع في الضفة الغربية وقطاع غزة بقيمة 200 مليون دولار.

وقامت الخارجية الامريكية بإبلاغ الكونغرس بهذا القرار، حيث سيتم تحويل الاموال لأهداف أخرى.

وقال مسؤول أمريكي طلب عدم نشر اسمه ”قمنا بمراجعة للمساعدة الأمريكية للسلطة الفلسطينية في الضفة الغربية وغزة لضمان أن هذه الأموال تنفق بما يتسق مع المصالح القومية الأمريكية وتوفير قيمة لدافع الضرائب الأمريكي“.

وأضاف ”نتيجة لتلك المراجعة وبتوجيه من الرئيس، سنعيد توجيه أكثر من 200 مليون دولار من أموال الدعم الاقتصادي للسنة المالية 2017 والتي كانت مخصصة لبرامج في غزة والضفة الغربية. ستخصص هذه الأموال الآن إلى مشاريع لها أولوية قصوى في أماكن أخرى“.