فرنسا تدين قرار الاحتلال بناء وحدات استيطانية في الضفةوالقدس

ادانت فرنسا القرارات الجديدة التي اتخذتها السلطات الإسرائيلية، للسماح ببناء آلاف الوحدات الاستيطانية في الضفة الغربية والقدس.

وقالت المتحدثة باسم وزارة الشؤون الأوروبية والخارجية الفرنسية في مؤتمر صحفي، اليوم الجمعة، "إن هذه القرارات، وكذلك عمليات الهدم والإخلاء التي تؤثر على السكان الفلسطينيين في المنطقة "ج" ، ولا سيما في المنطقة "إي 1"، هي جزء من الاستراتيجية نفسها التي تهدد بشكل مباشر جدوى قيام دولة فلسطينية مستقبلية.

واضافت "تدعو فرنسا السلطات الإسرائيلية إلى إعادة النظر في هذه القرارات والتخلي عن استراتيجية الاستعمار هذه من أجل الحفاظ على حل الدولتين.