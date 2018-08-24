الصحة: 20 إصابة جراء استهداف الاحتلال للمشاركين بمسيرة العودة

أعلنت مصادر طبية إصابة عصر اليوم الجمعة 20 مواطنًا بجراح متفاوتة، إثر استهداف الاحتلال للمتظاهرين المشاركين في مسيرات العودة وكسر الحصار شرق غزة.

وأفادت وزارة الصحة أنه جرى نقل 20 مواطنًا الى المستشفيات، كما أطلقت قوات الاحتلال قنابل الغاز تجاه المتظاهرين بشكل مكثف مما أدى لإصابة العشرات بالاختناق.

و شارك آلاف المواطنين إلى مخيمات العودة عند الحدود الشرقة لقطاع غزة، للمشاركة في فعاليات جمعة "الوفاء للطواقم الطبية والإعلامية"، يتقدمهم عدد من قيادات العمل الوطني في فصائل المقاومة، و من بينهم الدكتور محمد الهندي، عضو المكتب السياسي لحركة الجهاد الاسلامي، و عضو المكتب السياسي لحماس، خليل الحية و روحي مشتهى.

وقالت الهيئة في مؤتمر صحفي بمخيم العودة شرق غزة مؤخراً إن الجمعة المقبلة ستحمل عنوان "جمعة الوفاء للطواقم الطبية والإعلامية" تقديرا لدورها في مسيرات العودة وكسر الحصار ووفاء للجهود التي تقدمها.

وشددت الهيئة على استمرار مسيرات العودة حتى تحقيق مطالبها وفي مقدمتها رفع الحصار عن قطاع غزة.