د. الهندي: ستفشل كل المحاولات التي تسعى للالتفاف على المقاومة

أكد عضو المكتب السياسي للجهاد الاسلامي د. محمد الهندي أن غزة تملك الحرية والكرامة، و ستفشل المحاولات التي تسعى للالتفاف على المقاومة الفلسطينية.

و أضاف د. الهندي في حديث له أثناء مشاركته بمسيرة العودة شرق غزة: "إنهم يحاولون ان يكسروا ارادتنا وان يكسروا روحنا لكنهم فشلوا، رغم 3 حروب شنتها قوات الاحتلال على غزة، و أكثر من 10 سنوات من الحصار".

و أوضح الهندي أن غزة ملك للتاريخ وللامة وللاسلام وملك للعرب وملك فلسطين.

و لفت الى أن سلاح شعبنا في روحه وإرادته وستبقى ارادة المقاومة ترد كل الاعتداءات على شعبنا وكل المؤامرات التي تحاك له.