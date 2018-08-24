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سلاح شعبنا في روحه و إرادته

د. الهندي: ستفشل كل المحاولات التي تسعى للالتفاف على المقاومة

  • فلسطين اليوم - غزة
  • 18:37 - 24 اغسطس 2018
عضو المكتب السياسي لحركة الجهاد الإسلامي د. محمد الهندي.PNG عضو المكتب السياسي لحركة الجهاد الإسلامي د. محمد الهندي.PNG
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أكد عضو المكتب السياسي للجهاد الاسلامي د. محمد الهندي أن غزة تملك الحرية والكرامة، و ستفشل المحاولات التي تسعى للالتفاف على المقاومة الفلسطينية.

و أضاف د. الهندي في حديث له أثناء مشاركته بمسيرة العودة شرق غزة: "إنهم يحاولون ان يكسروا ارادتنا وان يكسروا روحنا لكنهم فشلوا، رغم 3 حروب شنتها قوات الاحتلال على غزة، و أكثر من 10 سنوات من الحصار".

و أوضح الهندي أن غزة ملك للتاريخ وللامة وللاسلام وملك للعرب وملك فلسطين.

و لفت الى أن سلاح شعبنا في روحه وإرادته وستبقى ارادة المقاومة ترد كل الاعتداءات على شعبنا وكل المؤامرات التي تحاك له.

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