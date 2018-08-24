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وفاة "اسرائيليين" و اصابة 68 بحمى غرب النيل

  • فلسطين اليوم - وكالات
  • 18:15 - 24 اغسطس 2018
حمى غرب النيل حمى غرب النيل
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أكدت وزارة الصحة "الاسرائيلية" اليوم الجمعة، أن شخصين لقيا حتفهما وأُصيب 68 آخرون في تفش جديد لفيروس حمى غرب النيل في "إسرائيل".

وقالت الوزارة لوكالة الأنباء الألمانية "د.ب.أ" إن الشخصين اللذين توفيا جراء اصابتهما بالفيروس، وهي عدوى تنتشر عادة عن طريق البعوض، كان عمرهما 85 و 75 عاما، وكانا مصابين بإمراض أخرى لم يتم التعرف عليها.

وأضافت أن 68 شخصا آخرين أصيبوا بالفيروس، معظمهم من كبار السن أو الذين عانوا من أمراض أخرى.

وأدى تفشٍ مماثل في اليونان إلى مقتل 11 شخصًا وإصابة 96 شخصًا آخرين، حسبما أكّد مركز منع الأمراض والسيطرة عليها أمس الخميس، مضيفًا أن معظم الحالات تم الإبلاغ عنها في شبه جزيرة بيلوبونيز وغرب العاصمة اليونانية أثينا.

ومن بين أعراض الفيروس الحمى والصداع والقيء والطفح الجلدي. والعلاج منه يمكن أن يستغرق شهورا. وتبلغ نسبة خطر الوفاة عشرة في المئة بين الأشخاص الذين لديهم تاريخ مع الأمراض.

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