الفيفا يعاقب الرجوب بسبب قميص ميسي

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا اليوم الجمعة إيقاف رئيس الاتحاد الفلسطيني جبريل الرجوب 12 شهرا عن المشاركة في أي مباراة أو مسابقة، وذلك على خلفية دعوته قبل شهرين لحرق قميص الأرجنتيني ليونيل ميسي في حال خاض منتخب الارجنتين مباراة ودية ضد "إسرائيل" في القدس.

وذكر فيفا في بيان أن "لجنة الانضباط عاقبت رئيس الاتحاد الرجوب بالإيقاف 12 شهرا وغرامة 20 ألف فرنك سويسري نحو 20 ألف دولار أميركي لمخالفة المادة 53 "التحريض على الكراهية والعنف" من قانون الانضباط، بعد تصريحات إعلامية حث فيها مشجعي كرة القدم على استهداف الاتحاد الارجنتيني لكرة القدم وحرق قمصان وصور اللاعب ليونيل ميسي".

وكان الاتحاد الدولي فتح إجراء تأديبيا بحق الرجوب في حزيران، بعدما تقدم الاتحاد الإسرائيلي برسالة احتجاج إثر إلغاء مباراة "إسرائيل" والأرجنتين التي كانت مقررة في التاسع من الشهر نفسه، ضمن استعدادات المنتخب الأرجنتيني للمشاركة في نهائيات كأس العالم في روسيا.

وبررت "اسرائيل" إلغاء المباراة بـ"تهديدات واستفزازات" الجانب الفلسطيني بحق ميسي نجم برشلونة الإسباني.

واعتبر الاتحاد الدولي في بيانه اليوم الجمعة، أن لجنة الانضباط وجدت أن تصريحات الرجوب "حرضت على العنف والكراهية، وبالتالي فرضت العقوبات المذكورة".

وأوضح فيفا أن إيقاف الرجوب الذي يصبح ساري المفعول بدءا من يوم الجمعة "يشمل المشاركة في أي مباراة أو مسابقة مستقبلية في الفترة المحددة، وبالتالي، لن يتمكن الرجوب من حضور مباريات أو مسابقات كرة القدم بأي صفة رسمية، ويشمل ذلك من بين أمور أخرى المشاركة في أنشطة إعلامية في الملاعب أو محيطها خلال أيام المباريات".

وقال الرجوب في الثالث من حزيران بعد تقديم رسالة احتجاج إلى الممثلة الأرجنتينية في رام الله: "ميسي رمز للمحبة والسلام (...) نطالبه ألا يكون جسرا لتبييض وجه الاحتلال"، مضيفا: "سنبدأ حملة ضد الاتحاد الارجنتيني نستهدف فيها ميسي شخصيا الذي يحظى بعشرات الملايين من المعجبين في الدول العربية والإسلامية (...) سنستهدف ميسي ونطالب الجميع بأن يحرق القميص العائد له ويحرق صورته ويتخلى عنه".

وبعد إعلان إلغاء المباراة، اعتبر الرجوب أن تلك الخطوة تعد بمثابة "بطاقة حمراء" في وجه الاحتلال، في حين اعتبرتها إسرائيل خضوعا "للذين يضمرون الكراهية لها" بحسب تعبير وزير جيش الاحتلال أفيغدور ليبرمان.