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الاتحاد الأوروبي يجدد معارضته لسياسة الاحتلال الاستيطانية

  • فلسطين اليوم - القدس المحتلة
  • 17:16 - 24 اغسطس 2018
استيطان استيطان
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قال الاتحاد الأوروبي إن تنفيذ الاحتلال لمخططه وبناء هذه الوحدات الاستيطانية سيعرّض "إمكانية قيام دولة فلسطينية قابلة للحياة" في المستقبل للخطر بشكل كبير.

و قامت سلطات الاحتلال بالترويج لخطط ومناقصات لأكثر من 2000 وحدة سكنية في الضفة الغربية بما فيها القدس.

وأكد الاتحاد معارضته الشديدة لسياسة الاحتلال الاستيطانية غير القانونية بموجب القانون الدولي، معتبرا أن من شأنها تشكيل "عقبة في طريق السلام".

وقال إنه سيواصل العمل مع الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي|، ومع شركائه الدوليين والإقليميين، لدعم استئناف عملية ذات مغزى نحو تطبيق "حل الدولتين".

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