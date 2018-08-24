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خلال جولة قرب غزة

ليبرمان : "لا علاقة لي بتسوية غزة ولن اكون طرفا فيها "

  • فلسطين اليوم - وكالات
  • 15:54 - 24 اغسطس 2018
ليبرمان وجنود الاحتلال ليبرمان وجنود الاحتلال
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قال وزير الحرب الاسرائيلي افيغدور ليبرمان اليوم الجمعة خلال جولة قرب السياج الأمني المحيط بالقطاع إنه لا علاقة له بالمفاوضات مع حماس ولا علاقة له بتسوية كهذه، تشمل هدنة بين "إسرائيل" وفصائل المقاومة، وعلى رأسها حماس، وتخفيف الأزمة الإنسانية في القطاع جراء الحصار عليه.

ونقلت وسائل إعلام إسرائيلية عن ليبرمان، خلال زيارة لكيبوتس "كيسوفيم"، قوله إنه "لم أكن ضالعا في كل موضوع التسوية، ولا أؤمن بالتسوية"، متفذلكا أن "التسوية الوحيدة هو الواقع الميداني".

وأضاف أنه "رأينا في الأيام الأخيرة أن حماس تسيطر بشكل مطلق على ما يجري في غزة. الاحتجاج العفوي، السكان، كل هذا هو سيطرة مطلقة لحماس. وفي الأيام الأخيرة حلّ عيد (الأضحى) وكل العنف انخفض إلى صفر".

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