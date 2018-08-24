مساع إسرائيلية لشرعنة صلوات المستوطنين بالمسجد الأقصى

طالب المحكمة الإسرائيلية العليا حكومة الاحتلال تقديم الأسباب وراء استمرار منع المستوطنين من اقتحام باحات المسجد الأقصى وأداء الصلوات التلمودية فيه، في خطوة تهويدية جديدة هدفها تشريع اقتحامات المسجد الأقصى بالقوانين والقرارات.

صحيفة” معاريف” الإسرائيلية قالت، اليوم الجمعة، إن المحكمة الإسرائيلية العليا والتي تعتبر أعلى هيئة قضائية في كيان الاحتلال، منحت فترة 60 يومًا للرد على أسباب منع المستوطنين أداء الصلوات التلمودية في باحات المسجد الأقصى.

ولفتت الصحيفة إلى أن قرار محكمة الاحتلال جاء استجابة لالتماس قدمه مركز استيطاني طالب بمنح المستوطنين حق أداء الصلوات التلمودية داخل باحات المسجد الأقصى، في خطوة تهويدية خطيرة.

وتسمح شرطة الاحتلال منذ عام 2003 للمستوطنين باقتحام المسجد الأقصى والقيام بجولات فيه، ويحاول المستوطنون بشكل مستمر خلال الاقتحامات أداء الصلوات فيما يتصدى لهم المرابطون وحراس المسجد الأقصى، بينما تقوم شرطة الاحتلال التي ترافق المستوطنين في اقتحاماتهم بتوفير الحماية لهم وقمع الحراس والمرابطين.