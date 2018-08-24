استئناف عمل معبر رفح البري الأحد المقبل

ذكرت صحيفة الأخبار اللبنانية أن السلطات المصرية قررت فتح معبر رفح بعد غد الأحد، عقب إجازة استمرت أسبوعاً كاملاً تسببت في بقاء مئات المسافرين عالقين في أماكن عدة.

وأشارت الصحيفة إلى أن الفصائل قدّمت عدة التماسات إلى المخابرات المصرية عن صعوبة السفر من معبر رفح، واشتكت من الإجراءات المشددة على العائدين إلى قطاع غزة، خصوصا عند ضفتي قناة السويس.

وحسب الصحيفة، فإن المسافر يستغرق من يومين إلى ثلاثة للعبور من الضفة إلى الأخرى في قناة السويس، لافتةً إلى أن القاهرة وعدت بوضع تسهيلات قريباً، لكنها طلبت "تفهم الحاجة الأمنية إلى بعض الإجراءات".