بكين وطهران اوجدتا خطوط اتصال كثيرة للتعاون

أعلن مساعد الامين العام لمجلس التجار الايرانيين والصينيين 'جانغ يي' بان هنالك الان خطوط اتصال كثيرة للتعاون بين البلدين.

وقال 'جانغ يي' في تصريح ادلی به یوم الخميس، ان من ضمن خطوط الاتصال هذه تاسيس علاقات شراكة استراتيجية وتنمية العلاقات التجارية والاقتصادية والتي رسخت كثيرا البنية التحتية للعلاقات الثنائية.

واضاف، ان الصين وبناء علی قرار البرلمان والحزب الحاكم تسعی لتطوير العلاقات والتعاون وتنفيذ الاصلاحات الاقتصادية وفتح الابواب امام الدول الأخرى ومن المؤكد في هذه الظروف أن ایران لن تكون خارج هذا الاطار.

وقال المسؤول التجاري الصيني، ان رؤية الصين للعلاقات مع ايران استراتيجية ونسعی لتعزيز التعاون في مختلف المجالات.

واوضح بان الصين تتعاون مع إيران في إطار برنامج طريق الحرير الجديد وتنفيذ المشاريع ذات الصلة واضاف: ان هذه المشاريع مهمة جدا للبلدين والمنطقة وتخفض حدة التوتر الاقليمي.

واكد بان العمل يجري في اطار هذا المجلس، دون الاكتراث للحظر الاميركي الاحادي، للتعاون في مجالات مثل الطاقة والصناعات والحديد والصلب والسياحة وتنفيذ المشاريع المشتركة لتحقيق مصالح الطرفين.

واشار الی ان حجم التبادل التجاري بين ايران والصين بلغ 37 مليارا و 200 مليون دولار العام الماضي بزيادة قدرها 19 بالمائة عن العام الذي سبقه واضاف: ان حجم التبادل التجاري بين البلدين بلغ 17 مليارا خلال النصف الاول من العام الجاري بزيادة قدرها نحو 10 بالمائة مقارنة مع الفترة المماثلة من العام الماضي.