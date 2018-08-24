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ماكرون غاضب من "إسرائيل".. لهذه الأسباب!

  • فلسطين اليوم - وكالات
  • 10:30 - 24 اغسطس 2018
مانويل ماكرون ونتنياهو مانويل ماكرون ونتنياهو
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أعربت وزارة الخارجية الفرنسية الخميس عن "القلق" إزاء بقاء المحامي الفرنسي من أصل فلسطيني صلاح حموري قيد الاعتقال الإداري في "إسرائيل" منذ عام، وطالبت بضرورة احترام كامل حقوقه.

وكان حموري (33 عاما) اعتقل في القدس في الثالث والعشرين من أغسطس 2017، وهو حاليا محتجز في سجن جنوب إسرائيل.

ولم تكشف "إسرائيل" عن الاتهامات الموجهة إليه، وهو ما يحصل مع الموقوفين إداريا.

وقالت المتحدثة باسم الخارجية الفرنسية أغنيس فون دير مول إن الرئيس إيمانويل ماكرون ووزير الخارجية جان إيف لودريان تطرقا مرارا إلى وضعه مع رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو وطالبا بإنهاء احتجازه الإداري.

 

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