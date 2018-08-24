ادخل كلمات البحث ...

^200 مثال: حكومة التوافق الفلسطيني

0 نتيجة

الأكثر رواجا Trending

وكالة فلسطين اليوم الاخبارية

7 Menu
  1. الرئيسية
  2. شؤون دولية
  3. عرض الخبر

كندا تعلن عودة العلاقات الدبلوماسية مع السعودية

  • فلسطين اليوم - ترجمة خاصة
  • 09:45 - 24 اغسطس 2018
كندا كندا
مشاركة

أعلن رئيس الحكومة الكندية جاستن ترودو استئناف العلاقات الدبلوماسية مع السعودية بعد انقطاع دام لمدة اسبوعين مع الرياض؛ بسبب مطالبة كندا السعودية الافراج عن نشطاء لحقوق الانسان معتقلين في السعودية.

وقال ترودو للصحفيين بعد اجتماعات لمجلس الوزراء في كولومبيا البريطانية، “نواصل التعامل دبلوماسيًا مع السعودية. أعتقد أنه من المهم أن تكون لنا علاقات إيجابية مع الدول في جميع أنحاء العالم”.

وجمدت السعودية، في وقت سابق من هذا الشهر، أي تعاملات تجارية جديدة مع كندا، وأوقفت واردات الحبوب، وطردت السفير الكندي، وأمرت جميع الطلاب السعوديين بالعودة إلى البلاد؛ وذلك بعد غضبها من تغريدة لوزيرة خارجية كندا وترجمتها إلى العربية من قبل السفارة الكندية في الرياض.

وكانت التغريدة تدعو لإطلاق سراح من أسمتهم بـ “نشطاء المجتمع المدني”.

متعلقات