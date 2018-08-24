كندا تعلن عودة العلاقات الدبلوماسية مع السعودية

أعلن رئيس الحكومة الكندية جاستن ترودو استئناف العلاقات الدبلوماسية مع السعودية بعد انقطاع دام لمدة اسبوعين مع الرياض؛ بسبب مطالبة كندا السعودية الافراج عن نشطاء لحقوق الانسان معتقلين في السعودية.

وقال ترودو للصحفيين بعد اجتماعات لمجلس الوزراء في كولومبيا البريطانية، “نواصل التعامل دبلوماسيًا مع السعودية. أعتقد أنه من المهم أن تكون لنا علاقات إيجابية مع الدول في جميع أنحاء العالم”.

وجمدت السعودية، في وقت سابق من هذا الشهر، أي تعاملات تجارية جديدة مع كندا، وأوقفت واردات الحبوب، وطردت السفير الكندي، وأمرت جميع الطلاب السعوديين بالعودة إلى البلاد؛ وذلك بعد غضبها من تغريدة لوزيرة خارجية كندا وترجمتها إلى العربية من قبل السفارة الكندية في الرياض.

وكانت التغريدة تدعو لإطلاق سراح من أسمتهم بـ “نشطاء المجتمع المدني”.