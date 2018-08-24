يديعوت: أجهزة السلطة منعت عملية كبيرة كادت ان تفتك بالجيش الإسرائيلي

ذكرت صحيفة يديعوت احرنوت صباح اليوم الجمعة، بأنَّ اجهزة أمن السلطة احبطت وقوع عملية كبيرة ضد قوات الجيش في الضفة الغربية؛ قبل ايام بعد أنْ كشفت وفككت عبوة ناسفة كبيرة الحجم وشديدة الانفجار على طريق 443 غربي رام الله.

وأشارت الصحيفة الإسرائيلي أن العبوة زرعت على الطريق الواصل بين قرية لقيا وبيت عانون جنوبي طريق 443 وتقع على جانب طريق منطقة سي التي تقع تحت السيطرة الاسرائيلية الكاملة، ويسلك هذا الطريق قوافل للآليات العسكرية الاسرائيلية التي تنفذ عمليات ليلية في قري المنطقة.

ولفتت الصحيفة أن العبوة مصنوعة من انبوبتي غاز إلى جانب عبوة ناسفة مملوءة بالمسامير، مبينة أن أجهزة امن السلطة فككت العبوة، وبعدها أبلغت الجيش الإسرائيلي بتفكيكها للعبوة.

وذكرت الصحيفة أن العبوة تشبه العبوات التي يستخدمها حزب الله اللبناني والمقاومة في غزة.

وفي أكثر من مرة اعترفت السلطة الفلسطينية بمنعها لعمليات فدائية في الضفة المحتلة ضد جيش الاحتلال الإسرائيلي، وكثيراً ما تؤكد تمسكها بمنع أي اعمال فدائية بالضفة المحتلة؛ مبررة ذلك لالتزامها بالتنسيق الأمني مع قوات الاحتلال.