ارتفاع طفيف على الحرارة اليوم

توثعت دائرة الارصاد الجوية، بأن يكون الجو اليوم الجمعة غائماً جزئياً الى صاف، ويطرأ ارتفاع طفيف اخر على درجات الحرارة لتصبح اعلى من معدلها السنوي العام بحدود درجتين مئويتين، والرياح شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة تنشط احياناً، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

هذه الليلة تكون الأجواء غائمة جزئياً الى صافية ولطيفة في معظم المناطق، والرياح خفيفة الى معتدلة السرعة تنشط احياناً، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

وغدا السبت، يكون الجوغائماً جزئياً الى صاف، ويطرأ انخفاض على درجات الحرارة مع بقائها اعلى من معدلها السنوي العام بقليل، والرياح شمالية غربية معتدلة الى نشطة السرعة، والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج.

والاحد، يكون الجو غائماً جزئياً، ويطرأ انخفاض على درجات الحرارة لتصبح ادنى من معدلها السنوي العام بقليل، والرياح غربية الى شمالية غربية معتدلة الى نشطة السرعة، والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج.

اما يوم الاثنين فلايطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة لتبقى ادنى من معدلها السنوي العام بقليل، والرياح غربية الى شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة تنشط احياناً، والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج.