حماس: قرارنا موحد بشأن كافة القضايا بما فيها موضوع التهدئة

قالت حركة حماس ان قرار الحركة موحد بشأن كافة القضايا بما فيها موضوع التهدئة، وذلك رداً على مزعم "إسرائيل" التي قالت ان هناك خلافات بين نائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس صالح العاروري ورئيس حماس في غزة يحيى السنوار حول التهدئة مع اسرائيل.

وقالت القناة الاسرائيلية إن ثمة خلافات داخل حركة حماس حول التهدئة مع إسرائيل.

من جهته أكد القيادي في حماس سامي أبو زهري في تصريحات صحفية ان قرار حماس موحد بشأن كافة القضايا بما فيها موضوع التهدئة، مبيناً ان حديث بعض الاوساط الاسرائيلية عن وجود خلافات داخل حماس هي محاولة مكشوفة للتغطية على حجم التجاذبات والخلافات بين الأطراف الاسرائيلية.