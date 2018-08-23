مغردون يعلقون على تصريحات وزير الأوقاف السعودي: تطبيع بالحج!

تداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لمقابلة وزير الأوقاف السعودي عبداللطيف آال الشيخ مع قنوات سعودية، قال خلالها إنّ "ما يثير التعجب أن إسرائيل لم تمنع الحجاج المسلمين من أداء مناسك الحج، وأما إحدى الدول فمنعت حجاج بيت الله، وهذه سقطة كبيرة جدًّا جدًّا، ومن قام بهذا الفعل فإنه حري بالعقوبة من الله عاجلًا غير آجل!".



وكان عبداللطيف آال الشيخ يقصد قطر بالحديث عن إحدى الدول، في إطار البروباغندا السعودية التي تُروّج إلى أنّ الدولة القطرية تمنع مواطنيها من أداء فريضة الحج، إنما الحقيقة والوثائق تؤكد أنّ السعودية تمارس قيوداً على القطريين منذ فرضها مع دول البحرين والإمارات ومصر حصاراً على دولة قطر.



وأعاد حساب تابع لوزارة خارجية الاحتلال الإسرائيلي يحمل اسم "إسرائيل بالعربية" نشر الفيديو، معلّقاً "الحمد لله إسرائيل سهلت بوجه أكثر من 4000 من المواطنين المسلمين في البلاد التوجه إلى الديار الحجازية المقدسة لأداء فريضة الحج".



وأثار كل ذلك سخطاً على مواقع التواصل الاجتماعي في العالم العربي، واعتبر المغردون أنّ التطبيع السعودي وصل إلى فريضة الحجّ، معلنين استنكارهم لذلك.

وزير الأوقاف السعودي عبد اللطيف آل الشيخ يمدح “إسرائيل” لأنها لا تمنع المسلمين من أداء فريضة الحج

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الكيان الصهيوني كيان محتل.. يحتل أرضا ليست له، ويمارس العنف الشرس ضد شعب يعيشون على أرضهم.. كيف يمدحهم وزير الأوقاف ؟

كل هذا بسبب خلاف سياسي مع قطر ؟!!!!

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يا الله سترك .. pic.twitter.com/9Rjc6eICK3 — محمد هلال الخالدي (@bodalal2) ٢٢ أغسطس ٢٠١٨

التطبيع بالحج!.. وزير الأوقاف السعودي عبد اللطيف آل الشيخ يُشيد بـ "إسرائيل" في الحج ! pic.twitter.com/EdywguqLF6 — وكالة شهاب (@ShehabAgency) ٢٢ أغسطس ٢٠١٨

عبد اللطيف ال الشيخ أحد كهنة آل سعود و وزير الشؤون الإسلامية يعترف بالكيان الصهيوني واصفا أياه بـ"دولة اسرائيل" ويجمّل إرهاب هذا الكيان المحتل لإنه سمح للفلسطينيين بالحج.

سابقا كان الغزل مع الصهاينة بلسان الإعلاميين والآن بلسان "الكهنة"!

وغدا سترونه على منبر الحرمين المكي والمدني pic.twitter.com/btWpKfUt2N — سعوديون ضد التطبيع (@Saudis2018) ٢١ أغسطس ٢٠١٨\