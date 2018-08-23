ادخل كلمات البحث ...

^200 مثال: حكومة التوافق الفلسطيني

0 نتيجة

الأكثر رواجا Trending

وكالة فلسطين اليوم الاخبارية

7 Menu
  1. الرئيسية
  2. شؤون عربية
  3. عرض الخبر

مغردون يعلقون على تصريحات وزير الأوقاف السعودي: تطبيع بالحج!

  • فلسطين اليوم - وكالات
  • 20:21 - 23 اغسطس 2018
عبداللطيف آل الشيخ (تويتر) عبداللطيف آل الشيخ (تويتر)
مشاركة

تداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لمقابلة وزير الأوقاف السعودي عبداللطيف آال الشيخ مع قنوات سعودية، قال خلالها إنّ "ما يثير التعجب أن إسرائيل لم تمنع الحجاج المسلمين من أداء مناسك الحج، وأما إحدى الدول فمنعت حجاج بيت الله، وهذه سقطة كبيرة جدًّا جدًّا، ومن قام بهذا الفعل فإنه حري بالعقوبة من الله عاجلًا غير آجل!".


وكان عبداللطيف آال الشيخ يقصد قطر بالحديث عن إحدى الدول، في إطار البروباغندا السعودية التي تُروّج إلى أنّ الدولة القطرية تمنع مواطنيها من أداء فريضة الحج، إنما الحقيقة والوثائق تؤكد أنّ السعودية تمارس قيوداً على القطريين منذ فرضها مع دول البحرين والإمارات ومصر حصاراً على دولة قطر. 


وأعاد حساب تابع لوزارة خارجية الاحتلال الإسرائيلي يحمل اسم "إسرائيل بالعربية" نشر الفيديو، معلّقاً "الحمد لله إسرائيل سهلت بوجه أكثر من 4000 من المواطنين المسلمين في البلاد التوجه إلى الديار الحجازية المقدسة لأداء فريضة الحج".

وأثار كل ذلك سخطاً على مواقع التواصل الاجتماعي في العالم العربي، واعتبر المغردون أنّ التطبيع السعودي وصل إلى فريضة الحجّ، معلنين استنكارهم لذلك.

 

 

متعلقات